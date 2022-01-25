أمريكا تحذر روسيا من استخدام إمدادات الوقود كسلاح فى الأزمة الحالية بشأن...



حذرت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا من استخدام إمدادات الوقود كسلاح في الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسؤول أمريكي، إن خطة طوارئ لإمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة مع روسيا .

وتابع المسؤول الأمريكي: العقوبات على روسيا قد تشمل قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وفى وقت سابق نصحت حكومة لاتفيا مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا ، حيث تتعامل الأخيرة مع قضايا السلامة بسبب الوضع على حدودها مع روسيا تحت التوتر.

وكشفت دولة البلطيق أنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في أوكرانيا ، إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية إدغارز رينكيفيكس على فيسبوك: إذا كان من الضروري زيارة أوكرانيا ، فنحن ندعوك للتسجيل في السجل القنصلي لوزارة الشؤون الخارجية.