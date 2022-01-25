نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر الآن” عبر موقع نتائج الثانوية العامة الكويتية ورابط المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من القلق والترقب تتذايد لدى طلاب الثانوية العامة الكويتية، لمعرفة موقع نتائج الثانوية العامة الكويتية الفصل الدراسي الأول، للعام 2022/2021 بعد أن تم الانتهاء أمس الإثنين، من أخر أختبارات الثانوية العامة للقسم الأدبي بمادة الإحصاء، وبالتزامن بدأت عمليات البحث عن رابط النتيجة المفعل للدخول عليه، وإدخال البيانات والإطلاع على النتائج ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم الرابط الرسمي للنتائج وموعد نشر النتيجة اليوم عليه حتى يتمكن أبنائنا الطلبة من معرفة النتائج، وكان السيد وكيل وزارة التربية قد صرح بأن عمليات التصحيح تسير بشكل طبيعي، فور نهاية كل مادة دراسية وفق الجدول الزمني المعد لذالك ومنى التوفيق لجميع الطلاب.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية

من المرتقب رفع النتيجة هنا اليوم من خلال موقع المربع الإلكتروني للنتائج، الذي أنشأته الوزارة لنشر النتائج من خلاله فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد بمقر الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة من قبل السيد وكيل الوزارة، والقائم بأعمال الوزير المستقيل وقيما يلي طريقة أستخراج الدرجات عبر الموقع الإلكتروني للنتائج.

طريقة ألاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022/2021

يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw. أو الموقع المباشر الخاص بالمربع الإلكتروني للنتائج التالي app.moe.edu.kw. أولا تحديد المرحلة الدراسية “الثانوية العامة”. تسجيل البيانات المطلوبة الاسم ورقم الجلوس والرقم المدني للطالب. الضغط على زر بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

موقع نتائج الثانوية العامة الكويتية

كانت الوزارة قد أطلقت العملية الامتحانية في نهاية العام الماضي، وتحديداً يوم 2021/12/30 واستمرت الاختبارات حتى انتهت أمس الإثنين بالقسم الأدبي، وسط إجراءات احترازيه مشددة نظراً لزيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد، ونجحت الوزارة في الخروج بالامتحانات إلي بر الأمان واليوم نترقب إعلان النتائج إلكترونياًُ، وبعد يومين يمكن للطلبة الذهاب للمدارس والحصول على الشهادات الورقية.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج

في ظل البحث الدائم من الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التربية، لرقمنه كافة الخدمات أطلقت وزارة التربية موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية، حتى تقدم من خلاله النتائج للطلاب في جميع الصفوف الدراسية إلكتروني، واليوم الموقع جاهز لإستقبال الطلاب الراغبين في معرفة نتائجهم بسهولة.

موعد التسجيل للثانوية العامة نظام المنازل

أعلنت وزارة التربية الكويتية أن موعد تسجيل طلاب الثانوية العامة نظام منازل، سوف يبدأ يوم 26 من الشهر الجاري شهر يناير 2022 ويستمر فتح باب التسجيل حتى نهاية الشهر، للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات والطلاب المقيمين، ودعت الراغبين في التسجيل رفع المستندات المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل.

جريدة الأنباء الكويتية تنشر موعد إعلان النتائج

قالت جريدة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل لها أن نتائج الصف الثاني عشر “الثانوية العامة”، سوف تنشر اليوم من خلال موقع المربع الإلكتروني للنتائج خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم الانتهاء من كافة تفاصيل النتيجة، من تحديد أسماء الطلاب الأوائل في كل شعبة وتحديد نسبة النجاح العامة للثانوية العامة بصفة عامة، وكل شعبه على حدا.