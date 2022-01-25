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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة في كأس الأمم الأفريقية في دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يسعى منتخب مصر إلى الفوز على كوت ديفوار في تلك المواجهة الهامة والحاسمة لمنتخب مصر، خاصة وأن منتخب مصر سيسعى إلى إحراز هدف في بداية المباراة من أجل نقل الضغط إلى منتخب كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

من المنتظر أن تقام مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتحرص مصر على الفوز على كوت ديفوار في واحدة من المباريات الحاسمة، وكان محمد صلاح قد أكد قدرة منتخب بلاده على الفوز على كوت ديفوار في تلك المواجهة الهامة والحاسمة لمنتخب كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

من المنتظر أن تنقل قناة bein sports HD2 مباراة مصر وكوت ديفوار بتعليق المعلق علي محمد علي، حيث يسعى منتخب مصر على الفوز على كوت ديفوار في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار.

المدير الفني لمنتخب مصر يؤكد قوة منتخب مصر

كان كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد أن أداء منتخب مصر قد يتحسن مع الوقت وأكد أن منافسات كأس الأمم الأفريقية تأخذ المزيد من الجدية في الفترة الحالية، وكان كيروش قد أكد أن منتخب مصر سيبذل جهدا كبيرا من أجل كتابة التاريخ والفوز على كوت ديفوار في تلك المواجهة القوية.

وأكد كيروش أن منتخب مصر يأمل في الفوز على كوت ديفوار، وأن الأمر يحتم ضرورة الحسم أمام كوت ديفوار، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر كوت ديفوار على أرضية ملعب سيئة وهو الأمر الذي يجب أن يضعه المنتخب المصري في الحسبان بشكل كبير.

ويحرص منتخب مصر على الفوز من البداية على كوت ديفوار في تلك المواجهة الهامة لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في واحدة من المباريات الهامة في دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في تلك المواجهة في حسم المباراة لصالحه.