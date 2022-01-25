نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني من الموقع الرسمي للوزارة app.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة الكويت 2021-2022، اصبحت الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، بسبب انتظار طلاب الصف الثاني عشر ظهور النتيجة ومعرفة مصيرهم بعد عناء طلاب وطالبات المدارس الكويتية في امتحانات الصف الثاني عشر، ولذلك يسعي الجميع في محافظات الكويت للاستفسار عن نتائجهم ومعرفة موعدها.

وترددت كثيرا من الأخبار في الكويت عن إقتراب إعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الكويتي والإعلان عنها قريبا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فقد سبق أن أعلنت الوزارة أنها بدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب الذي بلغ عددهم مايقارب الـ43660 طالبا، وأن عملية التصحيح تسير بشكل جيد ودون مشاكل تذكر في رسالة لطمأنة أسر الطلاب على مستوى أبنائهم في امتحانات الصف الثاني عشر.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2021-2022

تعتبر دولة، إحدى أهم دول الخليج العربي، من الدول التي تسعي بشتي الطرق لتحسين مستوى التعليم والإهتمام بشكل خاص بمرحلة الثانوية العامة، وذلك لأهميتها في ربطها مع التعليم الجامعي قبل التخرج والخروج إلى سوق العمل، بخبر علمية ودراسية جيدة تؤهل الطالب على التفوق والنجاح في حياته العملية، ولذلك فأصبح واجب علينا أن نساهم في مساعدة طلاب الدولة في معرفة نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بتحقيق النجاح والتوفق، خاصة إلى إحتمالية ظهور نتيجة الصف الثاني عشر غدا الثلاثاء 25 يناير لعام 2022، والوقت الأقرب هو وقت الظهيرة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 من الرابط الرسمي

فور إعلان نتائج الصف الثاني عشر الكويت للفصل الدراسي الأول، ونزول النتيجة على موقع الوزارة الرسمي https://app.moe.edu.kw/ لن يتبقي أمام الطلاب إلى خطوات بسيطة للحصول على النتيجة بالرقم المدني، وإليكم تلك الخطوات بشكل مختصر.

فتح رابط موقع وزارة التربية والذي سيظهر أمامكم كما بالصورة بالأسفل.

إدخال الرقم المدني المخصص لكل طالب في خانة “الرقم المدني” ، وجدير بالذكر أن هذا الخيار هو أمر إجباري بمعنى ضرورة تنفيذه قبل الحصول على النتيجة الصحيحة للطالب.

وأخيرا الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلا حتى تظهر النتيجة ومبروك مقدما للطلاب على النجاح والتفوق.