نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس تعليم القيادة للنساء في السعودية ما هي الأفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان هناك العديد من عمليات البحث عن أفضل مدارس تعليم القيادة للنساء في المملكة العربية السعودية وذلك لأن الحكومة السعودية سمحت للمرأة بقيادة السيارات بشكل قانوني، وأنشأت عددًا من المدارس للنساء أعطتهم المدارس في النهاية رخص قيادة، لذا في مقالتنا سنتعرف على أفضل المدارس الموجودة هناك في جميع مدن المملكة الرئيسية.

أفضل مدارس تعليم القيادة للنساء

تقدم كل مدرسة من مدارس تعليم القيادة هذه المعدات والملابس والخدمات للنساء الراغبات في القيادة وسنوضحها تباعاً:

مدرسة الدمام النموذجية لتعلم القيادة:

قم بتسجيل الدخول على موقع مدرسة الدمام النموذجية. اضغط على خيار “اشتراك” في أعلى الصفحة وأدخل المعلومات المطلوبة مثل اسمك ورقم هويتك ورقم هاتفك. انقر فوق خيار “الاعتراف” للتحقق من المعلومات المدخلة المرفقة وثيقة الإقامة. انقر فوق “تسجيل” لتسجيل حساب جديد. حدد كلمة “دورات” أعلى الشاشة ،وحدد نوع الدورة وتاريخها والمكان المناسب للمشترك. قم بتأكيد الاشتراك.

مدرسة شرق مدارس تعليم القيادة للنساء:

توجد المدرسة في قرية الريان بدولة السعودية في مدينة الدمام وهذه الخطوات اللازمة للتسجيل في المدرسة:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع التعليمي من الصفحة الرئيسية للمدرسة.

عليك الإطلاع أولاً على قائمة الإجراءات قبل التسجيل والموافقه.

قم بإدخال معلومات الشخصية مثل الهاتف وتاريخ ميلادك والاسم المكون من الثلاثي وتحديد نوعك كأنثى.

ثم فيما بعد إرفاق المرفقات الرسمية مثل صورة الهوية والإقامة مع صورة شخصية.

المدرسة السعودية لتعليم القيادة:

تتواجد في مدينة الرياض بمحازاة مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية ويسهل التواصل مع المدرسة عبر موقعها الإلكتروني، أو الإتصال على (113384814966+).

مدرسة الجبيل لتعليم القيادة :

متواجده في السعودية بالعنوان الأتي: طريق 126 المنطقة الصناعية الثانية – الجبيل. للتواصل مع المدرسة الإتصال على:222817227966+.

مدرسة النزاوي مدارس تعليم القيادة للنساء:

المدرسة في السعودية، المدينة المنورة، طريق تبوك الفرعي، طيبة. ورقم الهاتف هو: 554886114966+.

مدرسة تعليم القيادة في أبها:

توجد في السعودية، المحالة بمدينة أبها رقم الهاتف :222822717966+.

كيفية حصول النساء على رخصة القيادة

بعد الذهاب إلى مدرسة القيادة، يجب عليك التسجيل للحصول على موعد لاستلام رخصة القيادة الخاصة بك لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الخدمات المرورية، واختيار خدمة حجز المواعيد. تحديد التاريخ المناسب من قائمة المواعيد المتاحة. اختيار استخراج الرخصة واختيار أقرب فرع مرور لاستلام الرخصة منه. للحصول على رخصة تدريب خاص، يجب أن تجتاز المرأة اختبار القيادة بفرع المرور في حالة الفشل في الاختبار لن يتم إصدار رخصة القيادة للمرأة يؤدي الفشل في الاختبار إلى منح سلطة الترخيص أربع ساعات تدريب إضافية للمرأة.

المستندات والأوراق المطلوبة لرخصة قيادة.

للحصول على ترخيص، يجب عليك إظهار وثائق الهوية الشخصية مثل بطاقات الهوية الوطنية

الهوية أو تصريح الإقامة وصورة من كل منهما.

ست صور شخصية حجم كل منها 4 × 6.

يجب على الأب تقديم شهادة صحية تثبت أنه في حالة صحية جيدة.

خطاب هوية رسمي من صاحب العمل الذي تنتمي إليه المرأة.

خبرة القيادة مطلوبة لأولئك الذين لديهم بالفعل خبرة في القيادة.

الرسوم المالية لاستخراج رخصة القيادة

حددت إدارة المرور السعودية رسومًا مالية لمنح رخصة القيادة للسيدات تقدر تكلفة الحصول على الترخيص لأول مرة بأربعين ريالاً سعودياً، إذا كانت رخصة مؤقتة فتبلغ رسومها المالية مائة ريال سعودي. وتفرض الحكومة رسمًا عند تجديد الترخيص لمدة عام ، وقدره أربعون ريالًا سعوديًا.

بالنسبة لتجديد الرخصة لمدة سنتين الرسوم المالية خمسة وعشرون ريالا سعوديا، وتجديد الرخصة لمدة ثلاث سنوات خمسة وعشرون ريالا سعوديا. الرسوم المالية الواجب سدادها عند تجديد الترخيص لمدة سنتين وقدرها ثمانون ريالاً سعودياً، في حال تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات الرسوم مائتي ريال سعودي، الرسوم المالية المدفوعة عند تجديد الترخيص لمدة عشر سنوات 400 ريال سعودي.