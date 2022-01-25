التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور بالخطوات والاستعلام عنه وأهم الشروط

التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، الضمان الاجتماعي الجديد هو معاش مقدم من الحكومة للفئات الأشد احتياجاً من مواطني المملكة وذلك بهدف المساعدة في توفير حياة معيشية كريمة ويكونوا قادرين علة توفير حاجاتهم المعيشية مع قدرتهم على مواجهة الغلاء حيث تأتي هذه المبادرة بعد صدور مرسوم ملكي والذي تم من خلاله ‘لان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء التسجيل للحصول على المعاش وفي هذا المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور وكيفية الاستعلام وأهم شروطه.

خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالإعلان عن المبادرة المقدمة أصبح الكثير من الناس لديهم الرغبة في التسجيل للحصول على الدعم ويتم ذلك عن طريق عدد من الخطوات جاءت كما يلي:

يتم الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على خيار تسجيل جديد.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة كرقم الهوية ورقم الجوال ومعلومات عن الأسرة وغيرها.

قم بالاطلاع على الشروط والأحكام وبعدها قم بالموافقة عليها.

أدخل الرمز المرسل عبر جوالك.

إكمال تسجيل كل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من كل خطوات التسجيل قم بالضغط على تقديم.

الاستعلام عن نتائج وأسماء المقبولين للحصول على الدعم

قم بالدخول إلى رابط الاستعلام. قم بتسجيل رقم السجل المدني. تسجيل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. أدخل الرمز المرئي ثم قم بالضغط على عرض.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لكي يكون المتقدم مؤهل للحصول عليه وهي أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم في المملكة إقامة دائمة كما يجب أن يق الراتب عن 1100 لرب الاسرة وللفرد 550 ريال سعودي ويكون المتقدم غير موجود بأحد المراكز الحكومية للإيواء ويحق للأراملة المعيلة الحصول على المعاش كما يحق للمعاقين والأيتام يجب ان لا يكون في ملكية المتقدم أصول بقيمة كبيرة ويشترط على المتقدم تقديم ما يثبت توفير للأبناء حق التعليم والصحة وإشراكهم في برامج التدريب والتوظيف كما ان هذا المعاش يحق للمرأة الغير السعودية المتزوجة من سعودي سواء كانت مطلقة أو أرملة وتعول أبنائها الذين يحملون الجنسية السعودية.