نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل العقود الإيجارية في إمارة أبو ظبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن متاح تسجيل العقود الإيجارية بإمارة أبو ظبي عن طريقة الموقع الإلكتروني لتسجيل العقود, ويقدم الموقع الإلكتروني للعقود الإيجارية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تخدم جميع الأشخاص داخل إمارة أبوظبي الإماراتية, ويمكن الاستفادة من كل هذه الخدمات بشكل إلكتروني بحت دون تعب أو مشقة الذهاب إلي أحد الجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمات بشكل يدوي.

تسجيل الدخول علي موقع الإلكتروني العقود الإيجارية

عندما ترغب في القيام بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع العقود الإيجارية فيمكنك القيام بتسجيل الدخول علي الموقع والقيام بتسجيل العقود الإيجارية التي لديك أو الاستفادة من خدمة آخري يقدمها الموقع.

الدخول علي موقع العقود الإيجارية بإمارة أبو ظبي.

القيام باختيار خدمات تسجيل العقود الإيجارية.

الضغط واختيار كلمة تسجيل.

اختيار الخدمة التي ترغب الاستفادة منها.

إدخال البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع الإلكتروني لكي تتمكن من الاستفادة من الخدمات المتنوعة لدي الموقع.

كم تبلغ رسوم تسجيل العقود الإيجارية في إمارة أبو ظبي

تم فرض رسوم علي من يرغب في أن يقوم بتسجيل العقود الإيجارية التي تخص لدي إمارة أبو ظبي, وتختلف قيمة رسوم تسجيل العقود الإيجارية بإمارة أبو ظبي علي حسب حالة العقد والشخص المتقدم لتسجيل العقود.