نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشئون الاجتماعية الإماراتية مساعدات كثيرة لعدد كبير من الفئات داخل الإمارات العربية المتحدة, حيث يتم التقدم بطلب إلي الشئون الاجتماعية الإماراتية بطلب للحصول علي مساعدات من خلاله, وترغب الحكومة بدولة الإمارات برفع مستوي المعيشة داخل الإمارات, وذلك عبر تقديم مساعدات عديدة للأشخاص الذي تجدهم الشئون الاجتماعية الإماراتية مستحق للحصول علي مساعدة, فيمكن لكل الفئات التي تم تحديدها من قبل الشئون الاجتماعية التقدم للحصول علي مساعدات الدول.

طريقة التسجيل في الشئون الاجتماعية الإماراتية للحصول على مساعدات

إذا كنت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن حاملي الجنسية الإماراتية وتجد انك تستحق الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية فيمكنك التقدم علي الموقع الإلكتروني الخاص بالشئون الاجتماعية للحصول علي مساعدة.

الدخول الموقع الرسمي للشئون الاجتماعية الإماراتية من هنا.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة منك وذلك مثل, الاسم بالكامل والجنسية, رقم الهوية الوطنية, تحديد نوع المتقدم, رقم الهاتف المحمول, البريد الإلكتروني للمتقدم, وهكذا معلومات وبيانات.

كتابة رقم المرور والتي لا يجب أن يعرفها أحد غيرك, ثم تأكيدها مرة أخرى.

هناك خاصية مميزة في هذه الإعدادات ألا وهي القيام باختيار سؤال سري والإجابة عليه بطريقة سرية لا يرغبون أحد غيرك, وذلك في حالة نسيانك كلمة المرور تقوم بالإجابة علي هذا السؤال فيرسل لك الموقع كلمة مرور مؤقتة جديدة لتقوم بتعيين كلمة مرور جديدة دائمة.

ثم الضغط علي تفعيل عملية التحقق الأمني.

الضغط علي أنا لست ربوت ثم الضغط علي تقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

بعد الاطلاع علي الفئات المستحقة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية والتأكد ما إذا كنت من المستحقين المساعدات أم لا, فإذا كنت من المستحقين للمساعدة فلابد من إحضار الأوراق التالية من أجل إكمال عملية التسجيل بشكل ناجح.