واشنطن تهدد روسيا بعقوبات قاسية

واشنطن تهدد روسيا بعقوبات قاسيةحذّرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من أنها قد تفرض عقوبات قاسية على روسيا تشمل قيوداً على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدّمة الأميركية فيما أكّدت أنّ محاولات موسكو استخدام قطاعها الضخم للنفط والغاز كـ"سلاح" ستأتي بنتائج عكسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: "نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة تتجاوز الإجراءات السابقة التي طُبّقت عام 2014 بعدما اجتاحت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية".

وأضاف: "ولّى زمن الإجراءات التدريجية".. مؤكداً أنّه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجدداً "فسنبدأ من أعلى سلّم التصعيد".

وتطرّق المسؤول الأمريكي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن تردّ روسيا على أيّ عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول: إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل.

وأوضح أنّه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحصل على حوالي 40 في المائة من إمداداته من روسيا، إلا أن موسكو تعتمد أيضاً بشكل كبير على عائدات الطاقة في ميزانيتها الوطنية، ما يعني أنّه "اعتماد متبادل.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وقال المسؤول "نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنّب أي صدمات في الأسعار" في إطار "خطة طوارئ" تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا "لزيادة إنتاج الغاز بشكل مؤقت .