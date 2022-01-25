أخبار اليمن : 151 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

151 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 151 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات في حيس والجبلية وغارة لطيران تجسسي على الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، تحليق طائرة حربية وطائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و69 خرقاً بقصف مدفعي و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.