أخبار اليمن : 38 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية

38 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنيةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وتعز وشبوة.

وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ14 غارة مديرية الجوبة، و7 غارات مديرية الوادي، و5 غارات مديرية حريب، وغارتين مديرية مجزر بمأرب، و3 غارات على مديرية الحزم، و3 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على عقبة القنذع بمديرية بيحان في شبوة، وغارة على مديرية مقبنة بتعز.