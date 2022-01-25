بحثا العلاقات الأخوية.. محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، خلال زيارته لدولة الإمارات في زيارة أخوية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بملك البحرين وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وخصوصيتها متمنيين للبلدين دوام الأمن والتقدم والنماء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة - خلال لقاء عقد في مجلس قصر البحر - العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والبحرين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في جميع المجالات التي تدفع جهود التنمية المستدامة بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المشتركة.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك حمد بن عيسى.. تحيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والرفعة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية خاصة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبر الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات.. مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك تأكيدا لأواصر الأخوة الراسخة والمصير الواحد والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجدد الملك حمد بن عيسى تأييد المملكة ومساندتها التامة كل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.. مشددا على ترابط الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين وأن أي اعتداء على دولة الإمارات يعد اعتداء على مملكة البحرين.

ونوه ملك البحرين بالدعم والتأييد اللذين عبرت عنهما العديد من دول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاعتداء الحوثي الإرهابي مما يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها الدولة على المستوى الدولي.. مثنيا على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية الإماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بإدانة الهجوم الحوثي الإرهابي وتأكيد حق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة على أمنها واستقرارها ومصالحها، واعتبار هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن في المنطقة.