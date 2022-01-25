المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي يزور 5 دول لحل أزمة السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للقرن الإفريقي سيزور كل من كينيا ومصر والإمارات وتركيا وإسرائيل.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان: "سيتوجه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي السفير ديفيد ساترفيلد إلى كينيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإسرائيل في الفترة من 24 يناير إلى 4 فبراير 2022".

وأضاف البيان: "سيعقد ساترفيلد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للترويج للحكم المدني الديمقراطي في السودان ودعم السلام والازدهار في منطقة القرن الإفريقي".

وتابع: "يأتي هذا السفر مباشرة عقب رحلاته إلى المملكة العربية السعودية والسودان وإثيوبيا حيث رافق مساعد وزير الخارجية من أجل تعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار في القرن الإفريقي".