الطقس السيئ يضرب جميع المناطق.. الحكومة تعلن تعطيل جميع المؤسسات فى الأردن

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضى بانتهاء الدَّوام فى جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الأربعاء، فى تمام السَّاعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليومى الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها.





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