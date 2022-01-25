وقال جيوانا، فى كلمته أمام مؤتمر الأمن السيبرانى العالمى الإفتراضى Cybersec Global 2022 الذى عقد اليوم الثلاثاء، إن الناتو عمل مع أوكرانيا لسنوات من أجل زيادة دفاعاتها الإلكترونية ويواصل ذلك بوتيرة سريعة.
وشدد، على الدور الرئيسى الذى تلعبه التكنولوجيا المتقدمة فى صد الهجمات المختلفة ومواجهة أشكال الحرب الحديثة بين روسيا وأوكرانيا، بما فى ذلك الهجمات الإلكترونية وبث المعلومات المضللة، فضلا عن حشد الأسلحة المتقدمة على حدودها مع أوكرانيا، وفقا لما جاء فى بيان صحفى للحلف.
وقال جيوانا، إن"الصين وروسيا تستثمران بكثافة فى نشر تقنيات جديدة للحرب مع القليل من الاهتمام بحقوق الإنسان أو القانون الدولي؛ ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام ميزتنا التكنولوجية الحلفاء قد وافقوا الصيف الماضى على التنسيق لدعم سياسة دفاعية إلكترونية شاملة لحلف الناتو إن حلف الناتو يقوم على تعزيز سبل الدفاعات الإلكترونية وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية من خلال دعم الابتكار عبر المحيط الأطلسى ليعود بالفائدة على جميع الحلفاء ومعالجة نقاط الضعف لدى الحلف".
وأشاد بالدور الرائد للحلف فيما يخص تقديم التقنيات الحديثة فى مجالات عديدة مثل الذكاء الاصطناعى والأنظمة المستقلة والتكنولوجيا الحيوية والبيانات الضخمة والحوسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يؤكد مواصلة تعزيز الدفاعات الإلكترونية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.