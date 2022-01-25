نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف أمن الحج والعمرة 1443 والشروط المطلوبة وخطوات وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ وقت الإعلان عن وظائف أمن الحج والعمرة 1443، وهي الأكثر بحثًا من قبل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأنه تم الإعلان عن الحاجة لشغل وظائف برتبة جندي والتي تعتبر من أهم الوظائف بالأجهزة الأمنية، لذا قررنا اليوم أن يكون مقالنا اليوم الذي سنناقش فيه كل شيء عن هذا الموضوع، حول ما هي طريقة التقديم للحصول على الوظيفة، وما هي الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بها، كل ذلك وأكثر ستتعرفون عليه من خلالنا فتابعونا الآن.

وظائف أمن الحج والعمرة 1443

وظائف قوات الأمن بالحج والعمرة تلقى اهتمام واسع في المملكة العربية السعودية، لأنها هي المسئولة عن تنظيم المعتمرين والحجاج أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.

لذا يتم التدقيق في السيرة الذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف، ومنذ تأسيس القوات الخاصة لأمن الحجم والعمر عام 2013، وهي بين الحين والآخر يتم الإعلان عن شغل وظائف بها.

ويتم العمل تحت رئاسة اللواء سعيد القرني، أما القوات فهي تتكون من 95 فرد، ولا يتم تقديمها للعمل فقط في لحراسة الحج والعمرة.

بل يتم توفير قوات أمن أيضًا في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ويتم ايضًا الإعلان عن الوظائف الخاصة بها عند الحاجة لها.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بوظائف أمن الحج والعمرة 1443

سبق وذكرنا أنه يتم التدقيق جيدًا في السيرة الذاتية لكل المتقدمين للالتحاق بالوظائف، كما أنه تم وضع بعض الشروط التي يجب استيفائها، والتي تتمثل في الآتي:-

أن يكون سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك إذا كانت خدمة والديه تتطلب السفر خارج المملكة العربية السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون تم طرده بالسابق من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

أن يكون المتقدم لائق بدنيًا وأن يتناسب مع وزنه بطوله، حيث يشترط أنه يجب ألا يقل الطول 168 سم.

حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات، ويحب أن يتم معادلتها من الوزارة، وضرورة تصديقها.

ألا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

اجتياز كل الاختبارات الخاصة بالقبول للالتحاق بالوظائف، سواء الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية.

التقديم للالتحاق بالوظائف عبر بوابة أبشر.

خطوات التقديم على وظائف قوات أمن الحج والعمرة 1443

يمكن التقديم على وظائف قوات أمن الحج والعمرة 1443 رتبة جندي عبر بوابة أبشر، والتي تعتبر من أفضل وأسهل الطرق في خلال دقائق بسيطة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

الضغط على وظائف أمن الحج والعمرة، واختيار وظيفة جندي.

يجب الإقرار بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ملء كل الحقول الفارغة والتي تشتمل على البيانات الثبوتية الخاصة بالمتقدم.

يجب إدخال البيانات بشكل صحيح مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الوالد، رقم الوظيفة، ثم الضغط على موافق.

ثم التحقق من صحة البيانات المدخلة.

وبعدها سيتوجب الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على وظائف قوات أمن الحج والعمرة 1443

لمعرفة الموعد المحدد لتلقي الطلبات على وظائف قوات أمن الحج والعمرة 1443هـ.

يجب متابعة حساب الأمن العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي الخاص بها.

حيث يتم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على رتبة (جندي) رجال عبرها، ويتم توضيح مكان التقديم أيضًا عبر منصة أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية.