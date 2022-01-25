قرض للمتقاعدين بدون كفيل ولا يوجد حد أقصى للتمويل برسوم إدارية مجانية

العديد من البنوك والشركات داخل المملكة العربية توفر لك أقوى العروض التمويلية الشخصي بدون كفيل وبهامش ربح بسيط، فبخطوات بسيطة ستتمكن من الحصول على التمويل في أسرع وقت، وهذا التمويل متوفر لك من 16 يناير 2022 وسينتهي في 10 فبراير 2022، وبهذا التمويل الشخصي ستتمكن من توفير المال اللازم لسداد كافة احتياجاتك أو دفع الأقساط الدراسية، أو استخدام المبلغ التمويلي كيفما تشاء، والتمويل متاح للمتقاعدين والمقيمين والمواطنين داخل المملكة، ولكن هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في العميل حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت، برسوم إدارية مجانية.

تمويل شخصي للمتقاعدين

التمويل الشخصي بدون كفيل ومتاح هذا العرض التمويلي للمواطنين الموظفين والمتقاعدين والوافدين وأيضاً بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، وبأقل قسط شهري ستتمكن من سداد القرض التمويلي في أسرع وقت، ويمكنك الحصول على التمويل من خلال أحد الفروع أو التطبيق الإلكتروني من خلال الهاتف، التسجيل في مصرف الراجحي، ويجب أن تعرف بأنه التمويل بفائدة سنوية 1.43% لمن يأخذ التمويل من خلال الفروع، أما إذا قمت بطلب التمويل من خلال التطبيق ستكون الفائدة السنوية تبدأ من 0.96% وسيتم الموافقة على التمويل في نفس وقت الطلب بعد المراجعة السريعة للأوراق والمستندات المقدمة، كما أنه لا يوجد حد أقصى لمبلغ التمويل فيمكنك أن تأخذ ما تريد، ولكي تحصل على التمويل يجب أن يكون ههناك بطاقة ائتمانية مفعلة، وهناك إعفاء من سداد باقي التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي ولا يتم سؤال الورثة في مبلغ السداد.

شروط التمويل الوطني

هذا العرض المقدم من خلال مصرف الراجحي لعروض التمويل الشخصي ويعطيك تمويل كما تريد ولكن بشرط أن يكون الراتب الشهري للموظف لا يقل عن 2000 ريال، وللمتقاعدين يجب أن لا يقل عن 1900 ريال، ودخل المقيم يجب أن لا يقل عن 5000 ريال، كما يجب أن تكون جهة العمل من ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف، على أن يكون العمر للموظفين لا يزيد عن 60 عاما وللمتقاعدين لا يتخطى 70 عاما مع أخر موعد لسداد القسط الشهري وفترة السداد، والتي تكون خمس سنوات، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل لبنك الراجحي لتحصل على التمويل الأنسب لك ولمعرفة المبلغ الشهري الذي سوف تقوم بسداده حتى يكتمل مبلغ التمويل، كما يمكنك التقدم من خلال تطبيق الراجحي أو التوجه إلى أحد الفروع لطلب التمويل الشخصي والحصول على العرض المتوفر في خلال الفترة الزمنية المعلن عنها، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001241222 للعملاء الجدد للحصول على القرض.