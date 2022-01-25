تمويل سداد المديونية الجديد من الراجحي 2022

مصرف الراجحي تمويل سداد المديونية الجديد، ما هو وما هي شروط منتجات سداد الديون، حيث يتم طرح العديد من الأسئلة حول هذه التمويلات لفهمها بشكل أوضح للعميل ومعرفة ما إذا كانت مناسبة له ، و هذه الإجابات على الأسئلة مصممة لتلبية احتياجات عملاء مصرف الراجحي. من خلال سداد الديون بهوامش ربح تنافسية للغاية مع بنوك أخرى في المملكة العربية السعودية ، يوفر المنتج أيضًا مبلغًا إضافيًا من المال في حساب العميل عند الاستحقاق. ومن أهم مزايا هذا النوع من التمويل مدة أقساط تصل إلى 5 سنوات كما تتميز بمعدل فائدة سنوي يبدأ من 2.37٪ لكافة الشرائح.

تمويل سداد المديونية الجديد من الراجحي

وكان من الأسئلة التي تلقيناها ما هي فائدة سداد الديون لمصرف الراجحي ، حيث تحدثنا عن المزايا التي قدمها الراجحي من خلال تمويل خدمة الدين في عرضنا التقديمي. في 31 ديسمبر 2021 ، حيث يمكن المطالبة بهذا المنتج من خلال الموقع الرسمي للبنك.

حاسبة تمويل الراجحي الشخصي

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن كيفية حساب تمويل الأفراد لسداد الديون ، يمكن حساب مبلغ قرض سداد الديون ببساطة عن طريق:

حاسبة التمويل الشخصي قم بالتسجيل إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو وافدًا ، فيرجى تحديد جنسيتك اختيار قطاع العمل سواء كان خاصا أو عاما حدد القطاع الفرعي سواء كان عسكريًا أو حكوميًا أو شبه حكومي بعد اختيار الصناعة ، نحدد الراتب المكتسب كل شهر تحديد الأقساط الشهرية الحالية حدد مدة التمويل التي تريدها بعد تحديد هذه المعلومات يمكنك النقر فوق المستطيل الأول هو الذهاب إلى أحد المراكز التابعة لمصرف الراجحي وتقديم طلب إلى الموظفين والثاني هو الاتصال على الرقم المجاني للبنك “8001241222”.

رابط تمويل الأفراد الرسمي للتقديم عليه

يمكنك ببساطة فتح حساب من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي باتباع الخطوات الموضحة أدناه: