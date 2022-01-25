نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب تصريح زواج للسعودي وخطوات تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل الحصول على تصريح زواج سعودية ، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التي ستسهل على الأزواج الحصول على الوثائق القانونية ، والتقدم لتعليم الأطفال والحصول على بطاقات الأسرة. ويواجه من ليس لديهم ترخيص العديد من غرامات تصل إلى 100 ألف ريال والحرمان من الخدمات والمنح التي تخصصها الدولة لمواطنيهم.

طلب الموافقة على زواج سعودي من اجنبية

إذا كنت ترغب في الحصول على رخصة زواج من امرأة لا تحمل الجنسية السعودية ، فيجب عليك تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لدراسة الحالة ومنح رخصة الزواج ، ولكن ليس قبل تقديم الطلب إلكترونيًا كما هو موضح أدناه:

يفتح موقع منصة أبشر.

حدد منطقة مقدم الطلب.

انقر فوق مربع الخدمات الإلكترونية وحدد خدمات الزواج.

والتي تتضمن طلبات الزواج المبكر.

ثم نحدد نوع الطلب ونملأ البيانات المطلوبة ونحفظ ونرسل الطلب.

وحول شروط زواج سعودية من أجنبي فهي:

أما شروط زواج السعودية بأجنبية مقيمة في المملكة فهيم:

شروط استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية

عندما يرغب مواطن سعودي في الزواج من أجنبية مقيمة في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو من مواليد المملكة العربية السعودية ، فهناك مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص:

إحضار تأكيد خطي بموافقة الزوجة على الزواج من مقدم الطلب مع ترك بصماته والتاريخ والرقم على التأكيد ودفتره.

بشرط أن تكون الزوجة مقيمة في المنطقة أو الإمارة التي تحكمها.

نسخة من شهادة الوفاة أو الطلاق للمتزوج سابقا.

الوثيقة الثبوتية لعمل الزوجة بعد تصديقها من الغرفة التجارية.

تحديد وتوثيق وظيفة الزوج أو حمل وثيقة عدم عمل موقعة من الشرطة.

إحضار صورة من بطاقة هوية الزوجين أو نسخة من جواز سفر ساري المفعول.

كان الشخص حاضرًا شخصيًا وكان ولي الزوجة حاضرًا عند تقديم الطلب.

إحضار صورة من البطاقة العائلية وإثبات المرض من الزوجة السابقة ومقدمة موجزة وتوضيح العلاقة (إن وجدت).

سهلت المملكة العربية السعودية على رعاياها الكثير من الأمور الخاصة بالزواج من أجنبية أو من أصحاب الجنسيات الأخرى الغير تابعة للملكة العربية السعودية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمات السعودية ” منصة أبشر “.

يجب مراعاة أن التعليمات تختلف إذا كانت طلب الزواج للسعودي من أجنبية مقيمة في المملكة، أو مقيمة في الخارج، أو مولودة ومقيمة في المملكة، حيث تضع الجهات المختصة الضوابط لك حالة.