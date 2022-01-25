تمويل شخصي بدون كفيل في 30 دقيقة بمبلغ 60 ألف ريال لجميع المواطنين

تمويل شخصي للشباب 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الإجتماعية والذي كان يعرف في الماضي ببنك التسليف والادخار، فذلك البنك يعد من احدي أهم المؤسسات الحكومية المهمة في السعودية، حيث يدعم ذلك البنك العطاء لجميع الفئات الإجتماعية ويقدم لهم كامل الدعم المالي في صورة قروض وتمويلات شخصية، حيث يلعب البنك دور فعال في تحسين الظروف المعيشية الخاصة بعملائه وتوفير فرص العمل والنهوض بتلك الفئات المستهدفة وتعزيز القدرات المالية لدي الأفراد، حيث وضع بنك التنمية الإجتماعية عدد من البرامج المصرفية والتمويلية والتي تستهدف كافة الفئات، وذلك كمنتج آهل المعروف بمزاياه، تمويل الأسرة الذي تم تخصيصه للأسر بحد معين، قرض الترميم الخاص بتصليح المنازل، القروض الخاصة بالسيارات، منتج كنف للمطلقات والأرامل.

قرض للشباب 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد مدعوم من بنك التنمية الإجتماعية

منتج للشباب مقدم من بنك التنمية الإجتماعية لجميع الشباب عند عمر محدد حتي التقاعد، وهو قرض مخصص من أجل تسهيل الزواج تحقيق الأماني الخاصة به، فقد يوفر بنك التنمية قروض ميسرة في السداد لتقديم كافة الدعم لهم، وذلك نظراً لأن البنك يلتحق بالقطاعات الغير ربحية، فقد يقدم البنك ذلك القرض بالمزايا الآتية:

القرض إسلامي تماماً، فهو مناسب لمن يبحث عن قروض حلال منتمية لأحكام الشريعة الإسلامية. يعمل البنك بسهولة تامة، حيث ينهي إجراءات الصرف بسرعة دون تأجيلات وصرف المبلغ للعميل بسرعة. قرض شخصي بدون فوائد لجميع الفئات في العمر الذي حدده البنك. فترة سداد مرنة ومريحة للعميل، حيث يتم تحديد الأقساط حسب الدخل الشهري للعميل. يقدم البنك قروض خاصة للعاطلين وللأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة. يقدم البنك ميزة استعادة المبالغ الزائدة وأيضاً خدمات الاستعلام عن القرض. بنك التنمية الإجتماعية من أفضل البنوك الموجودة في السعودية. يمكن الحصول علي القرض من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية عبر الإنترنت.

طريقة التقديم للحصول علي قرض الشباب من بنك التنمية الإجتماعية

بنك التنمية الإجتماعية لديه موقع رسمي عبر منصة جوجل، فقد يمكن الحصول علي البنك من خلال الموقع بعد الإطلاع علي كافة التفاصيل، أو التقديم إلكترونياً عبر بوابة نفاذ بعد إرفاق كافة المستندات المطلوبة.