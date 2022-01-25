نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية 100 ألف ريال للشباب السعودي من مؤسسة سليمان الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة ما يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من جميع الجنسيات الأخري عن طلب مساعدة مالية، وذلك هم الأشخاص الغير قادرين علي مواجهة أزمة مالية بسبب قلة المال وظروف المعيشة السيئة، أو الأشخاص الغير قادرين علي دفع تكاليف ومصاريف المعيشة اليومية، وأيضاً الأسر اللذين لديهم فرد من أفراد الأسرة يعاني من مرض مزمن غير قادر علي دفع مصاريف علاجه ولا يتوافرون علي ما يغطي مصاريف الأدوية والعلاج للمريض، فهناك العديد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي تتولى هذه القضايا وتتكلف بتلك الحالات، فبرعاية أهل الخير والإحسان والأشخاص الراغبون في مساعدة الغير يوجد مؤسسات عديدة بمساندة هؤلاء الأشخاص وجمع التبرعات اللازمة والتكفل بالمواطنين العاجزين مادياً.

مساعدة مالية للشباب علي الزواج من مؤسسة الراجحي

تأسست مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي عام 1348 هجرياَ وفي عام 1929 ميلادياً، فالشيخ سليمان الراجحي نشأ في أسرة فقيرة حتي من الله عليه وأصبح من أهم رجال الأعمال في العالم، فقد قرر الشيخ إنشاء مؤسسته لتنفيذ الأعمال الخيرية والدعوية وصرحت وزارة الشؤون الإجتماعية بها، فقد قدمت المؤسسة ما يقارب الـ 1200 مشروع خيري في 130 مدينة سعودية، ويتواجد للمؤسسة فروع في كل مدن المملكة تلبي احتياجات المجتمع سواء الاحتياجات الشخصية الخاصة بالمواطنين أو العامة، فقد ركزت المؤسسة أيضاً علي دعم المؤسسات والمشاريع الغير ربحية التعليمية والاجتماعية، وكذلك الصحية والإعلامية، وساعدت في بناء المساجد، والكثير من المشاريع الخيرية الأخري.

فحرصاً من المؤسسة علي تلبية كافة احتياجات المواطنين من جميع الفئات العمرية، فقد تقدم مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية دعم مالي للشباب المقبل علي الزواج بمبلغ يصل إلي 100 ألف ريال سعودي.

طلب دعم مالي من مؤسسة الشيخ سلمان الراجحي

ابدأ الخطاب بـ “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

أنا المواطن (..) أرسل إليكم خطابي وأنا ألتمس فيكم كل الخير وأتمني من الله سبحانه وتعالي ثم منكم أن تساندوني في الحصول علي مبلغ مالي لكي أتمكن من مواجهة وتحمل الظروف الصعبة (ذكر ظروفك المالية) خاصة وأن الراتب الخاص بي ليس كافياً (ذكر قيمة الراتب الشهري) فقد أغلقت في وجهي كافة الأبواب وليس لي من يدعمني سواكم، وأتمني دعمي في القريب العاجل.