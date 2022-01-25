نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في كاس افريقيا يوم الاربعاء 26/1/2022 بتعليق علي محمد علي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار، يجهز المنتخب القومى لمواجهة هى الاصعب بالنسبة لمسيرته فى بطولة الامم الافريقية لانه على موعد مع منافس قوى ولا بديل الا الانتصار، و يقابل منتخبنا القومي كوت ديفوار فى مباراة ستنقل الفائز مباشرةً للدور القادم اى دور الـ 8 فينبغي على لاعبي المنتخب بذل اقصى ما لديهم من جهد من اجل الاستمرار فى الادوار القادمة من البطولة.

عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار

بعد اداء منتخب كوت ديفوار المفاجئ الذي بدأ به البطولة حيث بدأ بحماس شديد واستطاع الانتصار حتى على الجزائر فى مواجهة ادهشت جميع من شاهدها، حيث كان يتوقع العديد من الناس تغلب الجزائر على كل منافسيها فهى من اقوى فرق القارة السمراء حالياً لكن حدث ما لم يكن متوقع حيث نالت كوت ديفوار من الجزائر واستطاعت تصدر المجموعة، على الجانب الاخر يسعى الفراعنة لـ استعادة مكانته وسط القارة السمراء فهو اكثر من حقق لقب هذه البطولة فلا بديل لديه الا الفوز على منافسه كوت ديفوار فى مواجهة بالطبع ستكون صعبة للغاية.

موعد مباراة مصر X كوت ديفوار

يتسائل كثير من المواطنين عن موعد انطلاق المواجهة الاهم فى مصير مواجهات المنتخب القومي نظراً لمواجهته منتخب قدم اداء ملحوظ وقوى للغاية يكفي انه قد استطاع التغلب على منتخب من اقوي منتخبات القارة السمراء حالياً وهو المنتخب الجزائري فى مواجهة ادهشت كل من شاهدها، لذا فإن ماتش مصر ضد كوت ديفوار يفترض ان يبدأ بحلول الـ 6 م غد الاربعاء 26/1/2022.

القنوات الناقلة لماتش مصر X كوت ديفوار

بعد تأكيد موعد انطلاق مواجهة مصر ضد كوت ديفوار يتسائل المواطنين عن الفضائيات التى ستبث هذه المواجهة ويرغب البعض ممن لا يستطيعون متابعة قنوات بين سبورت معرفة قناة ستكون متاحة دون اشتراكات، وبالفعل هناك فضائية جزائرية ستبث مواجهة مصر ضد كوت ديفوار دون الحاجة لاشتراكات فقط كل ما على المشاهد القيام به ادخال ترددها التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: افقي (H).

معامل الترميز: 27500.

كذلك يفترض ان تُقبل فوكس سبورت على بث المباراة وتحمل تردد 12284 على نايل سات بإستقطاب افقي (H).