تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم “بالخطوات”

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2022، وذلك بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، ولذلك ازدادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا من جانب الطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات المصرية طلاب شهادة الثانوية العامة حيث يرغبون في الانتهاء من أعمال التسجيل في الاستمارة الخاصة بأداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الإستمارة والخطوات اللازمة لذلك.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022

ومنذ أن قامت الوزارة بالإعلان عن أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 مفتوح بشكل إلكتروني ويرغب جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في التعرف على الخطوات اللازمة لتسجيل هذه الإستمارة الهامة جدًا والتي لن يستطيع الطالب من دونها دخول الامتحانات حيث نوهت الوزارة على سرعة الانتهاء من تسجيل هذه الاستمارة، ونقدم لكم الآن العديد من النصائح عن تسجيل الاستمارة:-

يجب التأكد من أن جميع البيانات المسجلة في الاستمارة هي نفسها البيانات الموجودة في شهادة الميلاد الخاصة بالطالب. كما يجب أن يكون العنوان الخاص بالطالب الموجود في البطاقة هو بالضبط المسجل في بطاقته الشخصية. يجب على كل طالب التأكد من الشعبة الخاصة به والمسجلة في الاستمارة وكذلك التأكد من جميع مواد التخصص. في حال وجود أي أخطاء في الاستمارة يجب على الطالب التوجه إلى الإرشاد التعليمي التابع للمدرسة الخاصة به. يجب طباعة الاستمارة فور التأكد من جميع البيانات ويتم إمضاء الاستمارة من جانب الطالب وولي أمره.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022

كما نقدم لكم الآن الخطوات اللازمة لـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 كالآتي:-