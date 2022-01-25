نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي بالعراق 2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة معدلات وشروط القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022، يتم الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org، وذلك من خلال قيام الطالب بكتابة الرقم الامتحاني الخاص به عبر الموقع، وذلك بعد قيام الوزارة بالإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب داخل جميع المحافظات العراقية والتي على أساسها يتم تحديد الجامعات العراقية المؤهل لها الطالب، ونستعرض معكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالتفصيل.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

بعد الانتهاء بشكل رسمي من جميع أعمال المراقبة ومراجعة البيانات الخاصة بكافة المتقدمين للقبول الموازي، قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية، بالإعلان خلال الفترة الأخيرة عن النتائج في جميع المحافظات العراقية.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن يوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني، كبداية للدراسة في دولة العراق، ولكن بشرط تصدر مسار تلك النتائج مؤشرات البحث على جوجل، خاصة ومن السهل تحقيقه بسبب كثرة المتقدمين إلى الجامعات العراقية، بعد قيام الوزارة بتسهيل إجراءات التعرف على النتائج، والتي سيتم التحدث عنها تفصيليا في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية

قامت الوزارة باستخدام طرق التكنولوجيا الحديثة، للاستعلام عن النتائج من قبل الطلاب، لمنع التكدس والاختلاط فيما بينهم مما قد يؤدي إلى إصابتهم بفيروس كورونا المنتشر، وحرصا من الوزارة على صحتهم وسلامتهم، تم الإعلان عن النتائج عبر موقعها الرسمي وعلى الطالب اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عنها.

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

ثم عليه اختيار الأيقونة الخاصة بالتعرف عن نتائج القبول الموازي

يقوم الطالب بكتابة اسمه بالكامل، ثم كتابة الرقم الامتحاني الخاص به.

الضغط على أيقونة عرض النتائج، لتظهر مباشرة بكافة نتائج الطالب حول مدى قبوله في الجامعات العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33