كندا تقرر سحب أفراد عائلات الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الكندية، فى بيان اليوم، أن سلامة وأمن الكنديين وموظفينا وعائلاتهم فى بعثاتنا بالخارج على رأس أولوياتنا، ونظرا للحشد العسكرى الروسى المستمر والأنشطة المزعزعة للاستقرار فى أوكرانيا وحولها، قررنا سحب أطفال موظفى السفارة الكندية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأفراد الأسرة المرافقين لهم مؤقتا، فى حين سيستمر المسؤولون فى الخارجية وفى سفارة كندا لدى أوكرانيا فى كييف فى مراقبة الوضع عن كثب".

وفى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قامت كندا بتحديث إرشادات السفر الخاصة، ونصحت الكنديين بمغادرة أوكرانيا، ويأتى ذلك بعد أن بدأت دول أخرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فى سحب الموظفين الدبلوماسيين من أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسى.