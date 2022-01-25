احصل علي تمويل سريع بدون تحويل راتب ورابط التقديم

تمويل شخصي سريع من منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، وتعد منصة سلفة من اكبر وافضل المنصات التمويلية التي تقدم العديد من الخدمات المميزة التي تتمتع بها المنصة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم مبالغ مالية أقصاها 5000 ريال سعودي وبأقساط مسيرة تتناسب مع الراتب الشهري ويتم الموافقة فورية علي طلب التمويل خلال 15 دقيقة فقط، فإن منصة سلفة تقدم تمويلات إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي قامت بإطلاقها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وأصاب اقتصاد دول العالم، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي من منصة سلفة عبر الموقع الالكتروني والشروط المطلوبة للحصول علية.

شروط اللازمة للحصول علي تمويل فوري من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل فوري بدون تحويل الراتب عبر الموقع الالكتروني والتي يبحث عنها المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية، ويمكنك الحصول علي تمويل بدون شروط معقدة وتوفر منصة سلفة هامش ربح منخفض من اجل سداد الديون علي الفور، وتوفر المنصة قروض صغيرة من اجل مساعدتهم لبعض مشاكلهم المالية أو إنشاء مشاريع صغيرة تهدف عوائد مالية، فقد حددة منصة سلفة الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل والشروط هي: