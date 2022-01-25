“هييير” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022، يرغب الكثير في التعرف على النتائج الخاصة بالقبول الموازي والذي يتم للطلاب العراقيين، حيث انه قد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العراقية قيامها بتحديد المعايير المتاحة لجميع الطلاب والذي لابد من توافرها حتى يتم القبول بالجامعات العراقية المختلفة، كما أنه سيتم القيام بتحديد جميع المبالغ والمصاريف الخاصة بالجامعات العراقية المقررة لذلك العام الدراسي والذي يمكن الطلاب من القيام بأداء الاختبارات بشكل دقيق وصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموازي بالعراق 2022.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

تعمل المنظومة التعليمية في كافة البلاد بالتطور الحديث والذي يتم للتعرف على أداء الطلاب والطالبات العراقيين، كما أنه قد قامت الوزارة بالعمل على إرسال جميع الطلبات للجامعات بالعراق ومنها الجامعات الخاصة والحكومية، ولكي يتم التعرف على البيانات المطلوبة لذلك بشكل ملف PDF كما أنه يمكن للطلاب الدخول بالموقع الرسمي للوزارة والتعرف على النتائج الخاصة بالموازي بالمنزل دون الذهاب لأي مكان وتسهيل القيام بأداء الاختبارات ويأتي اعلان النتيجة اون لاين بسبب ظروف تفشي فيرس كوفيد المستجد ومتحوراته مثل متحور دلتا ومتحور اوميكرون المستجد ويأتي ذلك في اطار حرص دولة العراق في الحفاظ علي الطلاب وتقليل عدد الاصابات بهذا الفيرس السريع الانتشار .

ما هي شروط القبول الموازية

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في القبول الموازية ومنها.

حيث انه يشترط بالكليات الطبية ألا تقل الدرجات الخاصة بالطالب عن 3 درجات فقط.

أما عن الكليات الهندسية يشترط ألا تقل درجات الطالب عن 4 درجات.

كما أنه قد تم التصريح على أن الكليات الأخرى لا يجب أن تقل نسبة الدرجات عن 6 درجات، وذلك حتى يتم قبول طلباتهم في جامعات العراق.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

هناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول ومنها.