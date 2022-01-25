البريد البريطانى يخطط لتسريح 700 شخص لتوفير 40 مليون جنيه إسترلينى سنويًا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميل أونلاين"، اليوم الثلاثاء، فإن الشركة ستقوم بإجراء عمليات التسريح كجزء من إعادة الهيكلة فى محاولة لتوفير 40 مليون جنيه إسترلينى سنويًا.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة التسريح حوالى 70 مليون جنيه إسترلينى، ما يعنى أن أرباح الشركة ستنخفض من 500 مليون جنيه إسترلينى إلى 430 مليونا، وقال رؤساء الشركة، إنهم سيدخلون فى مفاوضات مع النقابات بشأن التخفيضات المقترحة.
ويأتى ذلك بعد أسابيع قليلة وسط غيابات الموظفين بسبب أزمة كورونا، وغرامة معلقة قدرها مليون جنيه إسترلينى بسبب فوضى التسليم.
وقالت الشركة إن الخدمات تضررت بسبب توقف 15 ألف موظف عن العمل بسبب انتشار سلالة أوميكرون، حيث تواجه الشركة غرامة ضخمة بسبب مشاكل التسليم التى عانت مئات الآلاف من العائلات من تأخيرها لأسابيع.
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