الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده عقب اختتام زيارته الرسمية إلى مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، أنه كان فى استقبال تبون بمطار هوارى بومدين الجزائرى، رئيس الحكومة أيمن عبدالرحمن ورئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة.

وكان الرئيس الجزائرى قد وصل إلى مصر، أمس الإثنين على رأس وفد وزراى مهم ضم وزراء الخارجية والتعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وقد عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائرى، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين، وكذا الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسى الوزراء بالبلدين فى أقرب وقت، خاصةً وأن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام 2014 فى القاهرة.

كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليًا محيطهما الجغرافى، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربى والإفريقى.