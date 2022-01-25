فرنسا تدين الحكم ”غير المقبول” بحق مواطنها المتهم بالتجسس في إيران

أعربت فرنسا عن إدانتها للحكم "غير المقبول" الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق الفرنسي بنجامان بريير وقضت بموجبه بسجنه ثماني سنوات بعدما دانته بتهمتي "التجسس" و"الدعاية" ضد النظام.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الإدانة، التي ما من شيء يمكن أن يبررها، غير مقبولة"، مشيرة إلى أن بريير قرر استئناف الحكم الصادر بحقه.
وذكّرت الوزارة بأن مواطنها اعتقل في إيران "بينما كان يقوم برحلة سياحية" في الجمهورية الإسلامية.
وبريير (36 عاما) معتقل في إيران منذ أكثر من عام ونصف وقد حكمت عليه محكمة ثورية بالسجن لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانته بتهمتي "التجسس" و"الدعاية" ضد النظام الإيراني، بحسب ما أعلن الثلاثاء محاميه الذي وصف المحاكمة بـ"المهزلة".
وبريير محتجز في سجن فاليك آباد في مدينة مشهد، وينفذ منذ نهاية ديسمبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.
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