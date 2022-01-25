كورونا.. ارتفاع بعدد الإصابات في جمهورية التشيك وسط انتشار ”أوميكرون”

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، في جمهورية التشيك، وسط زيادة قياسية في عدد إصابات متحور "أوميكرون".
وأفادت وزارة الصحة التشيكية بأن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات بلغ 1695 مريضا يوم الاثنين، مقارنة بنحو 1537 في اليوم السابق.
وخفضت الحكومة قيود العزل لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 من 14 يوما إلى خمسة أيام، كما قللت أيضا وقت الحجر الصحي للمخالطين للأشخاص المصابين.
وكان عدد المرضى يتراجع منذ 6 ديسمبر عندما بلغت الموجة السابقة، الناجمة عن متحور دلتا، ذروتها عند 7135 شخصا كانوا يحتاجون إلى علاج في المستشفى.
مع ذلك، تشير الدراسات الأولية إلى أن متحور أوميكرون أقل في احتمالات التسبب بحالات المرض الشديدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على جرعتي لقاح وجرعة معززة.
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