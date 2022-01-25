تمويل بالتقسيط بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل راتبك عبر شركة إمكان

أغلب المواطنين السعوديين يرغبون في الحصول على التمويل الميسر النقدي الذي يقدمه تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل التمويل النقدي إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط إحضار تقرير سمة ويجب عدم التعثر فيه لضمان الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين من شركة إمكان حيث تقدم تلك الشركة العديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم سعودي وبدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد أثنى عشر ويفضل توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها لدى شركة إمكان قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر بالشركة.

الشروط التي يحتاجها تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة

يحتاج الآن التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي على حسب ظروف كل عميل متقدم سعودي الجنسية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر كما يلي بالتفصيل الآن:

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

شركة إمكان للتمويل تطلب من عميل مصرف الراجحي دخل شهري ثابت من 2 ألف ريال سعودي.

أما لغير عملاء مصرف الراجحي يطلب منهم دخل شهري ثابت يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي.

يطلب من العميل المتقدم توفير حساب بنكي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم للتمويل الميسر عبر شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي السعودي.

أهم مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي