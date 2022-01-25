وزير الخارجية اللبناني : لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ان "زيارة وزير الخارجية الكويتي الى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قِبَله ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها".
وأشار بوحبيب في حديث عبر الـ"NBN" الى ان "هناك علاقة مودة بين لبنان ودولة الكويت ونحن مسرورون بهذه المبادرة الكويتية التي لا تحمل اي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيًا ودوليًا".
وكشف وزير الخارجية ان "رئيس الجمهورية ميشال عون قد يدعو الى اجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للاتفاق على رد جوابي على رسالة الوزير الكويتي".
وقال: "لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية ومن ثم احمل الرد الى الكويت لبحثه مع الافرقاء العرب واهم ما تحمله المبادرة هو كيفية تطبيق القرارات الدولية".
وكالات
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