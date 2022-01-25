لبنان يحبط شحنة كبتاغون مخبأة داخل صناديق شاي

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط شحنة جديدة من الكبتاغون مخزّنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الأفريقية، ومنها إلى السعودية، وفق ما كشف وزير الداخلية بسام المولوي.

وأفاد المولوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت عن "ضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى توغو في أفريقيا" موضحاً أن متابعة من شعبة المعلومات بيّنت أنها كانت ستتوجه "للسعودية" بعد أن تخضع "لتبديل بياناتها وتغييرها".

وكانت حبوب الكبتاغون مخبأة داخل سبعة أطنان من الشاي الموضب في صناديق من الكرتون. وقد تمت استعادة الشحنة من المياه الإقليمية بعدما كانت انطلقت من مرفأ بيروت، وفق وزير الداخلية.

وشدّد المولوي على أن إحباط تهريب الشحنة ما كان ليتم "لولا المتابعة الدقيقة واستثمار المعلومات"، مشدداً على أنّ كشف شبكات الكبتاغون "دليل جدية في العمل والمتابعة والتحقيق".

ولم تعلن وزارة الداخلية حجم شحنة الكبتاغون، بانتظار انتهاء إحصاء مكونات الصناديق البالغ عددها أكثر من 430 صندوقاً.

وضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في 29 ديسمبر تسعة ملايين حبة من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت كان من المفترض إرسالها إلى الكويت.