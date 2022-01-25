واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة عسكرية محتملة مع مصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر.

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