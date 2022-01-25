الولادة على صوت فيروز.. الأم "المغنية" تروي قصة الفيديو

تحول الخوف إلى غناء، وتحول الغناء إلى أمل، سرعان ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، بصوت الأم بيترا ليشع، من بلدة دير الأحمر في منطقة البقاع اللبنانية، التي غنت أثناء الولادة ولاقت شهرة كبيرة على مواقع الإنترنت.

وكان مقطع فيديو لسيّدة لبنانية تؤدي أغنية "سألوني الناس" للسيدة فيروز بصوت رائع وإحساس عال، وقد شاركها الطبيب بذلك، داخل غرفة العمليات أثناء الولادة في إحدى مستشفيات مدينة زحلة في البقاع اللبناني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان يوم الاثنين .

ولاقى الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن فرحهم بمشهد يحمل معنى للأمل في بلد تجتاحه أخبار اليأس، وبصوت السيدة التي تضع مولودتها بحنان وبمشاركة طبيبها اللبنانيين.

وقالت الأم بيترا في حديث مع موقع دوت الخليج: " ليست المرة الأولى التي ألد فيها إنما الأولى التي أغني فيها، عندي ابنتين بالإضافة إلى مولودتي الجديدة نجمة الفيديو، التي أسميتها "سيلينا" والاسم يعني نجمة في السماء".

وأضافت: " كنت أفضل أن يدخل زوجي معي إلى غرفة الولادة، ولكن الظروف الحالية وفيروس كورونا منعته من ذلك ".

وأردفت: " كنت متوترة وخائفة فقد أدخلني الدكتور سريعا إلى غرفة الولادة في حالة طارئة، ولكني كنت مطمئنة قليلا فالدكتور ريشار معروف عنه بأنه إنساني ولبق ويخلق جوا مريحا أثناء الولادة ".

وأضافت: " لكي يزيل توتري طلب مني أن أغني له وللمولودة وأنا تحت تأثير التخدير بشكل جزئي، وقال غني لفيروز، وبدوري اخترت الأغنية بطريقة عفوية وبدأت بالغناء، وعندما انتهيت من الغناء كانت عملية الولادة القيصرية قد انتهت أيضا، وأشكر الله على إنسانية الدكتور وخفة دمه ".

وأردفت بيترا: "أحب أغاني السيدة فيروز ومسرحياتها وأحب الغناء ودرست الموسيقى ولكن لم يسبق لي أن غنيت فأنا أغني فقط لبناتي وأنا ألاعبهن وقد اخترت "سألوني الناس".

وقالت: "بالعادة في ولاداتي السابقتين كنت أستمع إلى الموسيقى، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أغني فيها داخل غرفة الولادة".

طبيب الولادة

وفي حديث خاص مع الطبيب الذي ظهر في مقطع الفيديو والمشرف على الولادة، ريشار خراط، قال لموقع دوت الخليج: "لم نكن مستعدين لمثل هذا المشهد وبينما دخلت السيدة إلى قسم الطوارئ في مستشفى خوري في مدينة زحلة البقاعية، كانت علامات الخوف بادية على وجهها خصوصا أنها كانت عرضة للولادة القيصرية ".

وأضاف الطبيب: "حاولت تغيير الجو للتخفيف من قلقها وأنا بطبعي أحب الحياة الفرحة فقلت لها "إذا صوتك حلو غنّي. "

وبالفعل أضاف الطبيب: " أطلقت الأم العنان لصوتها ودندنت بصوت حنون للسيدة فيروز أغنية "سألوني الناس عنك يا حبيبي " وسرعان ما قام زميلي طبيب التخدير بتصوير المشهد الذي فرحنا به جميعا خصوصا في ظل ما نعيشه من إحباط جراء الأخبار اليومية المحزنة في لبنان".

وأردف: "راق لي نشر هذه الفرحة ومشاركتها للأصدقاء على تويتر الا أنني لم أتوقع أن تلاقي كل هذا الصدى لدى الشعب اللبناني الذي هو بحاجة لجرعات من الأمل أيضا".