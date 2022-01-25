الجزائر تدين الانقلاب فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - أدانت الجزائر "بشدة" الانقلاب، الذى وقع أمس الاثنين فى بوركينا فاسو، معربة عن رفضها "بشكل قاطع" للتغييرات غير الدستورية للحكومات، والتى تنتهك مواثيق الاتحاد الإفريقى ذات الصلة.





وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء أن الجزائر ستعمل بالتشاور مع الدول الإفريقية الأخرى فى إطار الأجهزة المختصة للاتحاد الإفريقى لضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة للعقد التأسيسى للمنظمة القارية فى هذا المجال من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستورى.

وأعربت الجزائر عن أملها فى أن تجتاز بوركينا فاسو بسرعة هذه المحنة، مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذى تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.

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