عاجل- مصدر أمنى عراقى يعلن سقوط ثلاثة صواريخ فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة الإخبارية العراقية - إن "ثلاثة صواريخ سقطت فى قضاء الكرمة الأول فى منطقة شارع عشرين فى فتحة تصريف المياه والثانى فى كراج البلدية والثالث فى منطقة الرشاد خلف المضيف".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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