غزة: اللجنة المصرية لإعادة الإعمار تعقد ورشة دولية مع ممثلى دول أوروبية

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، وذلك بحضور وفد من القاهرة وبمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددًا من دول الاتحاد الأوروبى.





واستعرضت ورشة العمل التى عقدت فى فندق المشتل بغزة، بحضور الوفود الأوروبية واقع إعمار قطاع غزة من مختلف النواحى ، كذلك تفاصيل مشاريع الإعمار التى تنفذها جمهورية مصر العربية فى غزة ، ومراحل تنفيذها. ومن المقرر توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة التى تنفذها مصر خلال الأيام القليلة المقبلة. وتهدف الورشة إلى إطلاع الوفود الدولية على مشاريع الإعمار المصرية المنفذة فى قطاع غزة، وكذلك حث المجتمع الدولى والمانحين على المشاركة فى عملية إعمار القطاع بهدف تحسين الواقع الحياتى والمعيشى فى غزة. جدير بالذكر أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى كان قد وجه فى الثانى عشر من يناير الجارى بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة فى محاولة لرفع الاعباء عن كاهل المواطن الفلسطينى .

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