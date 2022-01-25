طرق دفع فواتير الكهرباء والماء سلطنة عمان عبر بوابة عماننا

طرق دفع فواتير الكهرباء والماء حيث يعتبر سداد فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها عبر بوابة عماننا، وعدة شركات أخرى في سلطنة عمان، حيث تسمح هذه الشركات للعملاء بدفع فواتير المياه والكهرباء الخاصة بهم عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مركز الدفع أو الانتظار في الطابور لفترات طويلة من الزمن، سنقوم بمشاركة جميع المعلومات المتعلقة بدفع الفواتير في سلطنة عمان، حيث دائما تسعى الحكومة العمانية باستمرار إلى استخدام الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات، وتتيح الاطلاع على فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات ودفعها بالوسائل الإلكترونية.

دفع فواتير الكهرباء بوابة عماننا

تتيح خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمواطني سلطنة عمان دفع فواتيرهم إلكترونيًا بالكامل عبر الإنترنت. يستفيد المقيمون والشركات من هذه الخدمة ، حيث إن الشركة العمانية للاستثمار والتمويل مسؤولة عن تحصيل جميع المدفوعات لصالح شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. يمكن الدفع في أي مكتب ، بما في ذلك مكاتب الشركة ، ويمكنك استخدام البوابة لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بك مباشرة.

يقدم موقع عماننا الإلكتروني مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالكهرباء والمياه ، ومن أبرزها:

طلب خدمة للقيام بتوصيل عداد مياه شرب يكون جديد.

خدمة من أجل فصل الخدمة.

خدمة عمل بلاغات

صهاريج من أجل شفط المياه

خدمة طلب عمل تصريح للقيام بالحفر

توصيل إضافي لخدمة عداد المياه.

خدمة القيام بنقل العداد

شركة عمان للإستثمارات والتمويل

توفر شركة عمان للاستثمارات والتمويل الخدمات الآتية:

فواتير الكهرباء

يتم تقديم الخدمة الخاصة بقراءة عدادات الكهرباء بالنسبة للمنطقة التشغيلية الثالثة عن طريق الاستعانة بأجهزة كفية.

يتم طباعة فواتير الكهرباء التي تكون شهرية ثم إعادتها للعملاء.

القيام بتحصيل قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بمحافظة مسقط عبر الفروع الخاصة بالشركةو

تسليم نسخ من الفواتير وحسابات استهلاك الكهرباء المعاد حسابها للمنطقة التشغيلية الثالثة.

فواتير المياه