نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل :- مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير في كل القطاعات بعد بيان وزارة المالية المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من موظفين قطاعات الدولة عن موعد صرف مرتباتهم في نهاية شهر يناير الجاري وبداية شهر فبراير الحالي حيث أعلنت وزارة المالية عن بيان عبر موقعها الرسمي عن موعد صرف المرتبات نهاية شهر يناير الحالي وبداية شهر فبراير المقبل في كل القطاعات بداية من القطاع العام والقضاه ومن ثم القطاع الخاص في كل انواعه وتبدأ هذه القطاعات في حساب مرتبات الموظفين وتحويلها لجميع البنوك مثل بنك مصر والبنك الاهلي والعديد من البنوك الاخري حيث سيستلم الموظفين في جميع قطاعات الدولة مرتباتهم عن طريق ماكينة ATM

صرف مرتبات شهر يناير للموظفين

تتبع وزارة المالية منذ بداية جائحة كورونا نظام، يمكن جميع الموظفين في الوزارة المختلفة من الحصول على مرتباتهم بطريقة منظمة منعا للتزاحم، و للحد من قابلية انتشار الفيروس بين العاملين بالقطاع العام، وتقوم تلك التقسيمات على أن يكون لكل هيئة يوم محدد للقبض، وذلك خلال الست أيام الأخير في كل شهر، ويتساءل الجميع بسبب وجود يوم الخامس والعشرين من شهر يناير أجازة أعياد الثورة، حيث يتوقف صرف المرتبات في ذلك اليوم على أن يتم استئناف الصرف في اليوم التالي.

وسيتم تقسيم مرتبات كل قطاعات الدولة علي نهاية شهر يناير الجاري وبداية شهر فبراير الحالي حتي العاشر من فبراير المقبل .

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير 2022

تم تقسيم الوزارة والهيئة بحيث يكون إجمالي الوزارة المتاح لها المرتب خلال اليوم الأول للصرف، في يوم الأثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير، هو ثلاثة وثلاثين هيئة حكومية، ولما كان الصرف سوف يتوقف لمدة يوم، على أن يتم استكمال باقي الهيئات و بالتدريج خلال الأيام الباقية، وحتى يوم واحد وثلاثين في شهر يناير.

حيث ينتظر سبع مليون موظف تلك الأيام بفارغ الصبر، ومن أول الهيئة التي سوف يتم بدء صرف الرواتب بها في أول يوم، وزارة الصحة و وزارة الهجرة و وزارة النقل و وزارة الأوقاف،

وأيضا هيئة الاتصالات و وزارة البيئة و وزارة الطيران والثقافة والتموين، و في المديريات التي تتبع المحافظات مثل مديرية الصحة والقوى العاملة والإسكان وسيأخذ القطاعات الخاصة مرتباتهم بداية من يوم السابع والعشرين من يناير حتي بداية شهر فبراير المقبل .