نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تردد القناة الجزائرية الأولى المفتوحة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مشجعو الساحرة المستديرة، عن تردد القناة الجزائرية الأولى، والتي ستعرض المتبقى من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

هذا وقد حصلت هذه القناة على حقوق بث مباريات دول شمال أفريقيا، وعلى الصعيد الآخر، حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس

على حقوق البث الحصرية، لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى كأس العالم لكرة القدم، والذي سوف

يذاع قريباً بعد أن تم عمل القرعة، وتحديد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم ترددات

القنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

القناة الجزائرية الأولى

استطاعت عدة قنوات مفتوحة، أن تحصل على حقوق البث لمباريات منتخبات شمال أفريقيا، في بطولة كأس الأمم الافريقية، ومن ضمن هذه القنوات القناة الجزائرية الأولى، وهي قناة مفتوحة على عكس مجموعة بي إن سبورتس، التي لاتقوم بإذاعة المباريات كلها بل بعضها على القناة المفتوحة، ولكن الأغلب على القنوات المشفرة، ويمكنكم الآن استقبال القناة المفتوحة، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال إدخال التردد التالي عبر أجهزة استقبال البث:-

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11680.

الاستقطاب:- رأسي.

معدل الترميز:-27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

القنوات المفتوحة لإذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

توجد العديد من من القنوات المفتوحة والتي تقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، عبر عدة أقمار صناعية، وهذه القنوات هي:-

القمر الصناعي نايل سات

قناة فوكس سبورت

التردد:- 12284.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

قناة النبأ

التردد:- 11096.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

قناة تيلي تشاد

التردد:- 12015.

الاستقطاب:- رأسي.

معدل الترميز:- 27500.

القمر الصناعي هوت بيرد

قناة آرينا سبورت

التردد:- 11595.

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27500.

قناة يورو سبورت

التردد:- 11090.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

تردد القناة المشفرة

تتم إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، على مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة، وهي باشتراك سنوي أو نصف سنوي، ويمكنكم الآن استقبال مجموعة هذه القنوات، من خلال القمر الصناعي عرب سات، عن طريق ادخال الترددات التالية في أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، وهي:-

التردد:- 12379.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.