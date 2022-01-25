عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم هذا أقوي مشروب لطرد البلغم وعلاج البرد وتقوية المناعة في يومين فقط

في هذه الأيام ، بسبب الطقس البارد ، والمزيد والمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا ، يبحث الكثير من الناس عن طرق للتخلص من هذه المشكلة بشكل دائم على مواقع الويب المختلفة ، لذلك سنمنحك طريقة فعالة للتخلص من الأنفلونزا وتعزيز حالتك جهاز المناعة وهذه الوصفة تتميز بخصائصها القوية والمعجزة في علاج الالتهابات وتعتبر من أهم الوصفات للقضاء على البكتيريا وعلاج أمراض وأعراض البرد دون أي آثار سلبية على الجسم الصحة العامة للإنسان ، لاحتوائها على مواد طبيعية ، فلن تضر بصحة الإنسان.

علاج نزلات البرد

تحتوي هذه التركيبة على مزيج من الزنجبيل وعشب الملاك والعسل الطبيعي والستراغالوس المشتق من الأدوية العشبية الصينية في الطب الصيني التقليدي.عشب الملاك يعالج أمراض الجهاز التنفسي.الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي ينشط جهاز المناعة. نحتاج فقط هذه المواد: جذر حشيشة الملاك ، نصف أوقية من البابونج المجفف ، 1 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال ، 1 ملعقة كبيرة من الهال ، 1 ملعقة كبيرة من العسل ، استراغالوس ، 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المجفف ، عود القرفة ، الماء المغلي.

تقوية المناعة

كل ما نقوم به هو وضع الماء المغلي في وعاء ، نضيف العسل ، ونقلب جيداً حتى يذوب العسل تماماً ، ثم نقلب باقي المكونات مع العسل والماء ، ثم نسكب الخليط في وعاء محكم الغلق ونحفظه في دافىء. مكان مظلم ، لمدة ثلاثة أسابيع يجب رج الزجاجة يومياً ، بعد هذا الوقت نقوم بتصفية المشروب بقطعة قماش ونضيف بضع قطرات للشرب مع الشاي ، أو نأخذ بضع قطرات على معدة فارغة. يجب على النساء الحوامل والمرضعات عدم استخدام هذا الخليط على الإطلاق.