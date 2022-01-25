15 وفاة و11478 إصابة جديدة بكورونا في الأردن و الفحوص الإيجابية 22.98%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و11478 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1152526 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13088 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 49956 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 22.98%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14393752 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2387 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1090081، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 49357.

وسُجلت 158 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 107 أشخاص، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 714 إصابة.