أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

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طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي خلال الساعة الاولى من صبيحة اليوم الاربعاء 26 يناير 202م، قصف أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف. طيران العدوان يعاود قصف صنعاءعاود طيران العدوان السعودي خلال الساعة الاولى من صبيحة اليوم الاربعاء 26 يناير 202م، قصف أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف. وهزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة صنعاء إثر سلسلة غارات عدوانية استهدفت احياء سكنية متفرقة بصنعاء.

وشن طيران العدوان السعودي الإماراتي غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء وشن طيران العدوان في وقت سابق من ليل الاربعاء 4 غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة بصنعاء .



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