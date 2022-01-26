المغرب يعبر مالاوي إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي.

ويلتقي المنتخب المغربي، الساعي للقبه الأول منذ 45 عاما بعد تتويجه الوحيد بالبطولة عام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.

ورغم سيطرة المنتخب المغربي على الشوط الأول تماما، لكن مالاوي افتتحت التسجيل بعد سبع دقائق من البداية بفضل هدف فرانك مهانجو بتسديدة هائلة ومفاجئة من نحو 40 مترا سكنت شباك ياسين بونو حارس المغرب المتقدم عن مرماه.

ورد المغرب بتسديدة من آدم ماسينا في الدقيقة 17 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها تشارلز ثوم حارس مالاوي.

وفي الدقيقة 23 أهدر مهانجو فرصة خطيرة أخرى من الناحية اليسرى عندما أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو.

وبعدها بأربع دقائق أطلق أشرف حكيمي تسديدة رائعة من ركلة حرة أنقذها ثوم ببراعة قبل أن يتابعها عمران لوزا لكن الدفاع أبعدها إلى ركلة ركنية.

وردت العارضة تسديدة مباشرة من رومان سايس قائد المغرب في الدقيقة 33 إثر تمريرة عرضية، ثم تصدى ثوم بعدها بدقيقتين لفرصة من يوسف النصيري من وضع انفراد.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق رد القائم والحارس تسديدة أخرى من حكيمي، ثم أهدر سفيان بوفال أفضل لاعب في الشوط الأول فرصة خطيرة من وضع انفراد.

ونجح النصيري في تسجيل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح.

وأحرز حكيمي هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم، قبل أن يكرر المحاولة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حارس مالاوي كان لها بالمرصاد.