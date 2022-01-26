نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسبو دبي 2020 أكبر معرض تقني تستضيفه الإمارات بأجنحة دولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخطط الملايين لزيارة اكسبو expo 2020 دبي الذي يشكل أكبر معرض دولي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، يسلط الضوء على الإنجازات والبراعة، تتجلى أهمية الحدث لكونه يجمع معظم الدول تحت سقف واحد للعثور على أفضل ما في أي دولة، حيث الثقافات المتعددة في ثلاث مناطق تعرف بالاستدامة، الفرص، التنقل، يغطي اكسبو ما مساحته (1083 فدانا) بين دبي وأبو ظبي، والذي هو معرض دولي لغرض التسويق تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

اكسبو في إمارة دبي

يمكن فهم أهمية الحدث اكسبو 2020 إذا علمت أن هناك أكثر من 190 جناحاً دوليا، لتبدء في البحث عن ما توصلت له العقول ليس فقط فيما يتعلق بالابتكارات البشرية- ولكن منّصة للبحث عن الثقافات المتعددة المتواجدة بالفعل والتي ستساهم في تقديم التجارب الجديدة- وبالمحصلة سيخدم اكسبو التعاون والابتكار بين الدول من أجل مستقبل مستدام- هو معرض عالمي للثقافة والتكنولوجيا والهندسة المعمارية يتم إقامته كل خمس سنوات وأقيم لأول مرة في لندن عام 1851، وتحظى إمارة دبي بتنظيم اكسبو 2020 وأحتفظ القائمون باسمه نظراً لتأجيله العام الماضي بسبب وباء كورونا.

خريطة اكسبو 2020

خريطة اكسبو بوابتك لاكتشاف مناطق اكسبو 2020 والعثور على كل جناح منفصل يتبع دولة ما، الخريطة ستعرض لك مخطط اكسبو 2020 للتأكد من معرفة مسارات ترحالك لأي من أجنحة الاستدامة والفرص والتنقل وكم تستغرق، كما يمكن البحث في مربع البحث عن المطاعم والفعاليات وأجنحة اكسبو، يرجى زيارة الرابط المباشر لاستعراض خريطة اكسبو أمامك.

موعد إفتتاح اكسبو دبي expo 2020

سيستمر معرض دبي إكسبو ما مجموعه 182 يومًا بدءًا من 1 أكتوبر حتى 31 مارس ، حيث من المتوقع أن يزور 25 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. تشارك 192 دولة في هذا المعرض، وسيفتتح سبعة أيام في الأسبوع ، من 09:00 إلى 00:00 يوم الأحد إلى الخميس ، وآخر دخول في الساعة 23:00 والساعة 09:00 حتى 02:00 يومي الجمعة والسبت، وآخر دخول في الساعة 01:00. الأجنحة مفتوحة يوميًا من الساعة 10:00 حتى 22:00.

أسعار تذاكر إكسبو

يتم تحديد أسعار تذاكر إكسبو والمتوفرة على منصاتها أون لاين، بـسعر يبدأ من 56.30 USD (159 درهم إماراتي) وذلك للفئة العمرية 18 إلى 59 عاما. عدا الأطفال والمراهقين (6-17 years) يتم حجز التذاكر لهم مجاناً بالإضافة إلى كبار السن بدءا من 60 عاما وكذلك أصحاب الهمم، ويتم توجهيكم إلى رابط حجز تذاكر إكسبو https://www.expo2020dubai.com/en/tickets-and-merchandise/tickets