فاوتشي: من الحصافة وجود لقاح لأوميكرون رغم عدم الحاجة إليه

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن وجود لقاح لكوفيد-19 مخصص لاستهداف المتحور أوميكرون سيكون "أمرا حصيفا" حتى لو لم تكن هناك حاجة إليه في نهاية المطاف.
جاء ذلك مع إعلان شركة فايزر إجراء تجارب على لقاح من هذا القبيل.
أضاف فاوتشي، كبير المستشارين الصحيين للرئيس جو بايدن وعضو فريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة كوفيد-19، لشبكة (إم.إس.إن.بي.ٍسي) "من المنطقي التفكير بخصوص تجهيز لقاح لمكافحة أوميكرون".
وأردف "قد لا نحتاجه... لكني أعتقد بأن من الحصافة الاستعداد على الأقل لاحتمال أنه سيكون متحورا دائما قد نضطر لمواجهته، حتى ولو كان على مستوى منخفض جدا".
وأعلنت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك في وقت سابق الثلاثاء أنهما بدأتا تجارب سريرية لنسخة من لقاحهما مخصصة لاستهداف المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي استعصى على الحماية الحالية التي توفرها جرعتا اللقاح وأدى إلى حدوث طفرة في الإصابات.
وبينما تكافح كثير من مناطق الولايات المتحدة مع زيادة إصابات أوميكرون حتى رغم تراجعها في بعض الولايات، يقول فاوتشي إنه من المأمول في نهاية المطاف أن تتراكم مناعة مجتمعية تكفي لمنع حدوث طفرات هائلة مثل الموجات الأربع إلى الخمس التي تسببت فيها المتحورات حتى الآن.
وأضاف "لا أتصور أننا سنشهد ذلك لأجل غير مسمى"، موضحا أن القضاء على كوفيد-19 غير مرجح.
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