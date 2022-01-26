سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة ومن بينها المعدن النفيس، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي قد يقدم إشارات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر عند 1852.65دولار. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1026.70 دولار وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2198.10 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يصعد لأعلى مستوى في شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.