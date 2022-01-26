واشنطن: ميليشيات الحوثى مسؤولة عن معاناة الشعب اليمنى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك وسط مساع فى الكونجرس الأمريكى لإعادة إدراج ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى قائمة الإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن ميليشيات الحوثى هى المسؤول الأول عما يعانيه شعب اليمنى، فى تأكيد لتوجه الإدارة الأمريكية للضغط على ميليشيات الحوثى. وفى سياق متصل، كانت قد أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، فى وقت سابق الثلاثاء، بأنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمى. وأكد البنتاجون"، أن الاستخبارات المركزية الأمريكة "سى أى إيه" تؤيد تقييمه بتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية. والأسبوع الماضى، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يدرس إعادة إدراج ميليشيات الحوثى على قوائم الإرهاب. جاء تعليق الرئيس الأمريكى جاء بعد أن شن الحوثيون هجوما إرهابيا على منشآت مدنية فى الإمارات فى عملية استدعت إدانة دولية وإقليمية ومطالب بتحرك فورى لردع الجماعة الانقلابية.

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